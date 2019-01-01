Срочный ремонт окон в Нижнем Новгороде и Арзамасе
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Срочный ремонт

пластиковых окон

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Срочный ремонт окон в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Гарантии на все виды работ
Срочный ремонт окон в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Не навязываем лишних услуг
Срочный ремонт окон в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Более 10 лет успешной работы
Срочный ремонт окон в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Выезд в день заказа

Исследование климата!

Позвоните сейчас и получите

Исследование микроклимата помещения БЕСПЛАТНО!

Данная услуга влажностной режим помещения в соответствии с требованиями СНИПа и как вследствиии выявляет реальную причину запотевания окон и причины появления плесени

В результате Вы значительно экономите средства при ремонте окон, а так же сохраните здоровье домочадцев

8 (953) 415-46-90
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Применяемое оборудование имеет поверку и сертификацию

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Так же применяется оборудование, выявляющее уровень уличного шума в помещении

По результатам работы которого можно более точно определиь степень зашумлённости и подобрать оптимальное решение проблемы.

Особенно актульно для домов и прочих помещений, находящихся вблизи от оживлённой проезжей части.

Наши услуги

Фиксированные цены и никаких "от"

Замена стеклопакета в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Замена стеклопакета
от 4 800 руб./м2
Замена уплотнителя в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Замена уплотнителя
280 руб./п.м.
Регулировка окон в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Регулировка окон
650 руб.
Замена деталей фурнитуры в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Замена деталей фурнитуры
от 2 800 руб.
Москитные сетки в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Москитные сетки
от 1 750 руб.
Откосы для окон в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Откосы
от 1 900 руб./п.м.
Исследование климата в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Исследование климата
600 руб.
амена подоконников в Нижнем Новгороде и Арзамасе
Замена подоконников
1 700 руб./п.м.
фильтр на пластиковые окна в Нижнем Новгороде и Арзамасе

ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА AIR-BOX ECO С ФИЛЬТРОМ G3

Приточная система с фильтром Air-Box ECO предназначена для использования в пластиковых оконных конструкциях для органи- зации воздухообмена с шумозащитой и очисткой приточного воздуха от пыльцы, пыли, спор и сажи в помещениях жилых, общественных и производственных зданий оборудованных вентиляцией с естественным или механическим побуждением.

Фильтрующий элемент для Air-Box Eco изготовлен из специального ретикулированного пенополиуретана, из которого изготавливают фильтры бытового и промышленного назначения, которые, в отличии от обычного поролона, имеют определенную пористую структуру позволяющую с высокой эффективностью задерживать пыль и пропускать воздух.

Допускается вертикальная установка приточного клапана.

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  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
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  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
Звоните прямо сейчас!
8 (953) 415-46-90
или
Оставьте заявку

Air-Box – доступное решение проблем воздухообмена. Вентиляционные оконные приточные клапаны

У Вас другая проблема с окном?
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Проблемные окна

это наша работа

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Из окна дует?
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Разбился стеклопакет?

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Срочный ремонт окон в Нижнем Новгороде и Арзамасе

Коротко о том, что мы делаем

    Компания,которая устанавливала ваши окна отказывает в гарантийном ремонте

    Одна из самых частых проблем, связана с тем, что при заказе окон все кажется прозрачным и понятным, а менеджеры создают вид успешной и надежной компании – но на практике, около 30% клиентов не могут воспользоваться гарантийными обязательствами компании где заказали окна из-за хитросоставленного договора или банальной бюрократии! В таких случаях мы стараемся всегда помочь нашим клиентам, провести исследование проблемы, дать рекомендации, и предложить готовые недорогие решения проблемы

    Продувание

    Без преувеличения – это проблема №2 по популярности обращений, так как за продуванием ПВХ окна стоят достаточно много причин, а иногда даже и несколько одновременно – это связано с тотальной экономией производителя изделий, подрядчика ,который ставит изделия и их погоней за низкой ценой и максимальным количеством клиентов:

    Компания,которая устанавливала ваши окна отказывает в гарантийном ремонте

    Одна из самых частых проблем, связана с тем, что при заказе окон все кажется прозрачным и понятным, а менеджеры создают вид успешной и надежной компании – но на практике, около 30% клиентов не могут воспользоваться гарантийными обязательствами компании где заказали окна из-за хитросоставленного договора или банальной бюрократии! В таких случаях мы стараемся всегда помочь нашим клиентам, провести исследование проблемы, дать рекомендации, и предложить готовые недорогие решения проблемы

    Провисание створок пластиковых и алюминиевых дверей входных групп

    Данная проблема встречается чаще всего в учреждениях с большой проходимостью людей, а так же на изделиях которые достаточно давно установлены и , по объективным причинам требуют ремонта. Поломка петель – регулировка или замена петель Нарушение геометрии створки – установка уголков усиления, перерасклинивание стеклопакетов, регулировка. Возможно изготовление и установка новых входных групп

    Окна находятся в труднодоступных местах, тяжело открывать для проветривания.

    Труднодоступные окна часто встречаються в исторических учреждениях, церквях , госучреждениях , реже в частном домостроении - и здесь тоже существуют готовые решения для данной проблемы.

    Появились трещины на стеклах или стеклопакетах, стекла разбиты

    Зачастую , возникновение самопроизвольных трещин стеклопакета трактуется многими оконными компаниями как факт в котором они не виноваты – и в таком случае замена такого стеклопакета ложиться на заказчика. Это связано с качеством производства и культурой труда на нем. Но чаще всего , просто, срок службы давно истек и требует замены.

    Установка детского замка на окно

    Современные родители, заботясь о комфортном и уютном проживании малыша в доме, беспокоятся также и о его безопасности. Оконные конструкции, увы, еще не идеальны, однако уже довольно давно создана защита на окна от детей. В нашей компании Вы можете заказать недорогую, но такую важную фурнитуру, способную обеспечить безопасность детей и спокойствие родителей – блокираторы на окна BSL.

    Установка оконных фильтров

    Оконный фильтр является энергонезависимым обслуживаемым клапаном воздуха с регулируемой подачей воздуха, шумоизоляцией, теплоизоляцией и фильтрацией воздуха от пыли, насекомых и вредных примесей.

    Замена фурнитуры

    Мы предлагаем вам заменить фурнитуру на ваших окнах. Замена фурнитуры пластиковых окон – это несложный процесс, однако, он требует внимательности и знаний некоторых правил. Благодаря правильному выбору фурнитуры и грамотному монтажу, окна из ПВХ смогут прослужить своему хозяину больше времени.

Фото наших работ

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  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
  • ремонт пластиковых окон в Нижнем Новгороде
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Другие услуги по ремонту пластиковых окон:

Мы осуществляем ремонт и обслуживание пластиковых окон

Мастер у Вас через 30 мин.

Принимаем заявки и звонки 24/7

Без выходных и перерывов на обед

В любое время суток

Вызвать мастера
ежедневно с 8:00 до 20:00
г. Арзамас, 11-ый мкр.р-он, д. 46
г. Н.Новгород, ул. Сурикова, д. 14 А
8 (831) 415-46-90
8 (953) 415-46-90
remok3@bk.ru

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Точную и окончательную информацию о стоимости услуг Вы можете получить, связавшись с нами.

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Вам перезвонить?

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