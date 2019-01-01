Срочный ремонт

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Данная услуга влажностной режим помещения в соответствии с требованиями СНИПа и как вследствиии выявляет реальную причину запотевания окон и причины появления плесени
По результатам работы которого можно более точно определиь степень зашумлённости и подобрать оптимальное решение проблемы.
Особенно актульно для домов и прочих помещений, находящихся вблизи от оживлённой проезжей части.
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Одна из самых частых проблем, связана с тем, что при заказе окон все кажется прозрачным и понятным, а менеджеры создают вид успешной и надежной компании – но на практике, около 30% клиентов не могут воспользоваться гарантийными обязательствами компании где заказали окна из-за хитросоставленного договора или банальной бюрократии! В таких случаях мы стараемся всегда помочь нашим клиентам, провести исследование проблемы, дать рекомендации, и предложить готовые недорогие решения проблемы
Без преувеличения – это проблема №2 по популярности обращений, так как за продуванием ПВХ окна стоят достаточно много причин, а иногда даже и несколько одновременно – это связано с тотальной экономией производителя изделий, подрядчика ,который ставит изделия и их погоней за низкой ценой и максимальным количеством клиентов:
Одна из самых частых проблем, связана с тем, что при заказе окон все кажется прозрачным и понятным, а менеджеры создают вид успешной и надежной компании – но на практике, около 30% клиентов не могут воспользоваться гарантийными обязательствами компании где заказали окна из-за хитросоставленного договора или банальной бюрократии! В таких случаях мы стараемся всегда помочь нашим клиентам, провести исследование проблемы, дать рекомендации, и предложить готовые недорогие решения проблемы
Данная проблема встречается чаще всего в учреждениях с большой проходимостью людей, а так же на изделиях которые достаточно давно установлены и , по объективным причинам требуют ремонта. Поломка петель – регулировка или замена петель Нарушение геометрии створки – установка уголков усиления, перерасклинивание стеклопакетов, регулировка. Возможно изготовление и установка новых входных групп
Труднодоступные окна часто встречаються в исторических учреждениях, церквях , госучреждениях , реже в частном домостроении - и здесь тоже существуют готовые решения для данной проблемы.
Зачастую , возникновение самопроизвольных трещин стеклопакета трактуется многими оконными компаниями как факт в котором они не виноваты – и в таком случае замена такого стеклопакета ложиться на заказчика. Это связано с качеством производства и культурой труда на нем. Но чаще всего , просто, срок службы давно истек и требует замены.
Современные родители, заботясь о комфортном и уютном проживании малыша в доме, беспокоятся также и о его безопасности. Оконные конструкции, увы, еще не идеальны, однако уже довольно давно создана защита на окна от детей. В нашей компании Вы можете заказать недорогую, но такую важную фурнитуру, способную обеспечить безопасность детей и спокойствие родителей – блокираторы на окна BSL.
Оконный фильтр является энергонезависимым обслуживаемым клапаном воздуха с регулируемой подачей воздуха, шумоизоляцией, теплоизоляцией и фильтрацией воздуха от пыли, насекомых и вредных примесей.
Мы предлагаем вам заменить фурнитуру на ваших окнах. Замена фурнитуры пластиковых окон – это несложный процесс, однако, он требует внимательности и знаний некоторых правил. Благодаря правильному выбору фурнитуры и грамотному монтажу, окна из ПВХ смогут прослужить своему хозяину больше времени.
Принимаем заявки и звонки 24/7
Без выходных и перерывов на обед
В любое время суток
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