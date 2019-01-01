Срочный ремонт

ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА AIR-BOX ECO С ФИЛЬТРОМ G3

Приточная система с фильтром Air-Box ECO предназначена для использования в пластиковых оконных конструкциях для органи- зации воздухообмена с шумозащитой и очисткой приточного воздуха от пыльцы, пыли, спор и сажи в помещениях жилых, общественных и производственных зданий оборудованных вентиляцией с естественным или механическим побуждением.

Фильтрующий элемент для Air-Box Eco изготовлен из специального ретикулированного пенополиуретана, из которого изготавливают фильтры бытового и промышленного назначения, которые, в отличии от обычного поролона, имеют определенную пористую структуру позволяющую с высокой эффективностью задерживать пыль и пропускать воздух.

Допускается вертикальная установка приточного клапана.